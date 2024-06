Independiente Del Valle contrata potencial substituto de Lautaro Díaz

Nesta terça-feira (11), o Cruzeiro informou, em seus canais oficiais, que chegou a um acordo verbal com o atacante Lautaro Díaz, do Independiente del Valle. Desse modo, apenas um problema de última hora nos trâmites finais (exames médicos e assinatura de contrato) mudam o cenário onde o avante argentino se despede do clube equatoriano.

Por conta disso, a representação de Sangolquí se movimentou no mercado e anunciou a chegada do atacante colombiano Jeison Medina. Com direito a fazer alusão ao famoso personagem de filmes de terror Jason Voorhees, ele foi introduzido como o novo matador do plantel.

Un nuevo Killer llega a Casa

Bienvenido Jeison Medina a #UnClubDiferente pic.twitter.com/RVTCd52G3z — Independiente del Valle (@IDV_EC) June 10, 2024

Trajetória

Jogador de 29 anos de idade, Jeison começou sua carreira no Itagui Leones, clube de sua cidade natal. Depois, ele emendou uma sequência de idas e vindas no futebol colombiano onde jogou por América de Cali e Deportivo Pasto. Contudo, com alguns interregnos em mercados diferentes como Qatar (Al-Shamal) e Grécia, defendendo as cores do Lamia.

Em 2023, Jeison Medina chegou para o Aucas, sua última equipe, onde se tornou mais conhecido para o público do Equador. Nesse ínterim, ele fez 32 partidas com um importante aproveitamento de 20 gols marcados e três assistências.

Foi justamente por esse nível de eficiência que o futebol de Jeison chamou a atenção do Del Valle para assumir tal responsabilidade. Afinal, a saída de Lautaro Díaz representa um baque relevante no time que vai disputar o playoff da Sul-Americana. Desde 2022, Lautaro era uma das figuras técnicas mais destacadas do time em que conquistou três títulos: Sul-Americana (2022) Supercopa do Equador e Recopa, ambos no ano passado.

