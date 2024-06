Palmeiras aumenta oferta e se aproxima de contratar Giay

O Palmeiras aumentou a oferta por Agustín Giay e ficou mais perto de contratar o lateral-direito e meio-campista do San Lorenzo. Agora, o Verdão chegou a 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jogador.

Dessa maneira, o Verdão apenas aguarda a resposta dos argentinos para avançar na negociação. A imprensa do país vizinho acredita que o “Time do Papa” deve aceitar os valores, uma vez que precisa fazer vendas por causa de sua condição financeira e aposta na sua joia para encher os cofres.

Desde a semana passada, a diretoria tenta finalizar a contratação do jogador. No início, o Palmeiras enviou uma oferta de R$ 32 milhões pelo atleta, O San Lorenzo, por sua vez, queria R$ 53 milhões por 80% dos direitos. Assim, o Verdão mudou a estratégia e ofereceu R$ 37,8 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Giay tem 20 anos e foi capitão das seleções de base da Argentina. Ele é destaque do clube e enfrentou o Verdão duas vezes este ano, na fase de grupos da Libertadores.

Inicialmente, Giay não considerava uma ida para outro clube da América do Sul e priorizava a Europa. Contudo a proposta do Palmeiras mexeu com o atleta, que passou a validar a possibilidade de seguir no continente e adiar sua ida ao Velho Continente. Benfica e Atlético de Madrid já foram colocados como possíveis destinos do jogador, mas não enviaram proposta.

Giay faz parte da reformulação do Palmeiras

Não é segredo para ninguém que o Palmeiras vive um momento de reformulação. A diretoria foi ao mercado buscar reforços e entrega mais opções ao comandante português. Além disso, o Verdão aposta que Giay dê certo assim como aconteceu com outros argentinos no clube. Casos do volante Aníbal Moreno e do centroavante Flaco López.

