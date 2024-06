Equipe com apenas jogadores LGBTQIAP+ vai competir em torneio oficial

O Rinos Futebol Clube, fundado com o propósito de promover inclusão e conscientização, tornou-se pioneiro em Granada, Espanha. Isso porque o clube terá o primeiro time exclusivamente LGBTQIAP+ da região competindo em um torneio oficial.

A trajetória do clube começou há 15 anos, quando José María River, então jogador de futebol, tomou a decisão corajosa de revelar sua bissexualidade. Contudo, após enfrentar rejeição e sentir-se desconfortável no ambiente esportivo, River, aos 31 anos, decidiu criar um clube “inclusivo, aberto e livre”.

Equipe LGBTQIAP+

Atualmente, o clube, que começou com cinco jogadores e uma modesta presença no Instagram, conta com mais de 20 membros em sua equipe. Em uma entrevista ao Sport, de Portugal, José María River destacou que o Rinos FC possui jogadores de diversas orientações e já participou de diversos torneios, porém, nenhum a nível profissional.

Para dar um passo adiante, o Rinos FC estabeleceu um “acordo de filiação” com o Arenas de Armilla, visando adquirir uma estrutura formal e tornar-se uma associação esportiva. Isso porque esse movimento facilitará a participação do clube em competições de nível regional. Com isso, será possível a meta de integrar a Terceira Divisão andaluza.

Apesar de enfrentar alguns desafios e insultos nas redes sociais, o Rinos FC tem recebido apoio positivo de diversas instituições, incluindo a Federação Granadina e a Federação de árbitros. Este reconhecimento destaca o impacto significativo do clube na promoção da igualdade e diversidade no cenário esportivo local. Através do Instagram oficial, o clube comemorou a propagação da notícia em veículos de todo o mundo.

