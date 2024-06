Estados Unidos x Brasil: onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos nesta quarta-feira (12), em último amistoso antes do início da Copa América. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. A Canarinho chega para essa partida com moral, após vencer o México por 3 a 2, com brilho de Endrick.

Onde assistir

A TV Globo (TV aberta), o SporTV (TV fechada) e o Globoplay (streaming) transmitem o amistoso.

Como chegam os Estados Unidos

Se por um lado o Brasil chega com moral após bater o México, por outro os Estados Unidos precisam juntar os cacos após o primeiro amistoso desta Data-Fifa. Afinal, a equipe de Gregg Berhalter perdeu para a Colômbia por 5 a 1, em casa. Aliás, a seleção norte-americana entrou em campo com nomes conhecidos que atuam no futebol europeu, como Christian Pulisic, Musah, Reyna e Weah.

Como chega o Brasil

O técnico Dorival Júnior utilizou o amistoso contra o México para fazer testes em sua equipe. Dessa forma, iniciou a partida com o time formado por reversas e, posteriormente, foi colocando os titulares em campo. A tendência, nesta quarta, é que o treinador escale uma equipe completamente diferente. A expectativa, aliás, é que os 11 jogadores titulares sejam diferentes. Assim, até mesmo Endrick, que marcou o gol da vitória, deve ficar no banco.

Bruno Guimarães, que participou de coletiva de imprensa na terça-feira, ressaltou a qualidade dos Estados Unidos.

“São jogadores jovens e com experiência. Jogadores que passaram ou estão na Premier League. Usam o contra-ataques e deixam jogadores para utilizar a velocidade. Vimos alguns espaços que eu não posso revelar, mas esperamos fazer o que o Dorival mostrou no vídeo e ficar atentos aos contra-ataques”, pontuou.

ESTADOS UNIDOS X BRASIL

Amistoso Internacional

Data e horário: 12/6/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, Flórida (EUA)

ESTADOS UNIDOS: Turner; Scallly, Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; McKennie, Reyna e Johnny Cardoso; Weah, Balogun e Pulisic.Técnico: Gregg Berhalter.

BRASIL: Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior.



