Novamente a rotina se repetiu para o Fluminense no Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor não conseguiu propor sua forma de jogar e perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, pela competição nacional. Ao comentar a situação do Flu, o goleiro Fábio reforçou a necessidade do Tricolor interromper sua sequência negativa.

“A competição é difícil, a gente sabe. Temos que pensar jogo a jogo. Tivemos algumas lesões que nos prejudicaram. Mas o elenco é o mesmo que foi campeão, temos que trabalhar jogo a jogo, fazer nosso melhor e aí vamos conseguir obter a confiança. É uma decisão a cada jogo e precisamos pensar nisso”, afirmou o goleiro antes de complementar.

“Aí vai vindo a confiança, porque é jogo a jogo. Ainda mais no Campeonato Brasileiro. Se engana muito que “ah, o campeonato é longo”. Não, é uma decisão atrás de outra. Quando você tiver oportunidade, quem entrar na equipe nesses 90 minutos tem que dar o melhor, e aí sim a gente focar somente nessa partida. Aí sim, vamos ficar próximos à vitória, e vai voltando a confiança”, disse.

O Fluminense não vence no Brasileiro desde o dia 20 de abril quando derrotou o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. São cinco partidas de jejum, sendo três derrotas e dois empates na competição.

Com o resultado, o Fluminense perde uma colocação na tabela do Brasileiro e agora é 16º, com seis pontos somados em 24 possíveis. O Tricolor pode voltar à zona de rebaixamento do torneio nacional, visto que o Criciúma só entra em campo na quinta-feira, contra o Athletico.

O post Fábio reforça necessidade de volta por cima do Fluminense: ‘Jogo a jogo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.