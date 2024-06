Neymar passa o dia dos namorados com ex e chama atenção

O craque Neymar está livre, leve e solto. Afinal, desde término do relacionamento com Bruna Biancardi, erm 2023, ele está solteiro. E, diante disso, resolveu passar o dia dos namorados com uma ex. Aliás, é justamente com Bruna Biancardi, mãe da pequena Mavie, que Neymar passa o dia dos namorados. Eles estão juntos na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O encontro foi confirmado nas redes sociais.

Curiosamente, Neymar e Bruna estão juntos exatamente um ano após a bomba ter caído no relacionamento deles. Afinal, foi no dia 11 de junho de 2023, que o camisa 10 ficou com a influenciadora Fernanda Campos, em um apartamento de luxo em São Paulo e deu início a uma série de polêmicas. O Jogada10 preparou um especial para contar esse caso.

Existe a especulação que Neymar e Bruna Biancardi estão juntos novamente. No entanto, eles não pretendem assumir para evitar novas polêmicas. A informação da volta do casal é do jornal “Extra”.

O jogador segue em recuperação de lesão e teve a sua liberação pelo Al-Hilal para viajar ao Brasil para duas situações especiais: a primeira realizar a 4ª edição do leilão do Instituto Neymar Jr. O segundo foi o batizado de Mavie, sua filha mais nova.

