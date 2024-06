O Flamengo se prepara para voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro, desta vez, diante do Grêmio, quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Assim, o técnico Tite deu sinais de que fará mudanças na equipe, ainda mais com os desfalques em virtude da disputa da Copa América. A informação é do portal “ge”.





O comandante rubro-negro irá utilizar Léo Pereira na lateral esquerda, visto que Viña está entre os convocados do Uruguai para a competição continental, enquanto Ayrton Lucas se recupera de lesão na coxa esquerda.

No esquema tático, Tite deixará o atleta mais preso no setor e dará mais liberdade para o sistema defensivo. Gerson, por sua vez, atuará mais centralizado e abrirá o corredor para as investidas de Wesley.

Além disso, Léo Ortiz irá atuar como volante, porém não será novidade em sua carreira, pois já realizou a função no decorrer das partidas pelo próprio Flamengo. A tendência é que a equipe vá a campo com: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz, Igor Jesus e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Além de Matías Viña, Varela, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, Allan também está fora da partida. Afinal, ele se lesionou o músculo posterior da coxa direita na goleada por 6 a 1 sobre o Vasco.

Por fim, depois da vitória sobre o Fluminense, o Botafogo assumiu a liderança com 16 pontos. No entanto, caso o Rubro-Negro vença o Grêmio irá reassumir a ponta do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.









O post Tite testa Léo Pereira na esquerda e Ortiz em nova posição no Flamengo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.