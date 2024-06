Após a saída do treinador Stefano Pioli, o Milan segue ativo no mercado para anunciar seu novo comandante para a próxima temporada. Trata-se do português Paulo Fonseca, que pode ser anunciado pelo clube nesta quinta-feira (13) no cargo, segundo informações do periódico português “A Bola”.

Nesse sentido, o profissional retorna ao futebol italiano depois de trabalhar em duas temporadas no Lille, da França. Antes disso, comandou a Roma, e agora estará à beira do campo pelo Rubro-Negro.

De acordo com o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, o contrato do técnico, de 51 anos, terá a validade de dois anos. Além disso, o treinador português terá um salário de 2,5 milhões de euros (mais de R$ 14 milhões).

O treinador já assinou os documentos desde a semana passada, enquanto o restante da comissão técnica irá agilizar esses trâmites nesta quarta-feira (12). Pioli, por sua vez, quebrou o jejum de 11 anos ao levar o Milan ao 19º título da Série A, em 2021/22. No entanto, deixou o clube após cinco temporadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Paulo Fonseca deve ser anunciado como treinador do Milan nesta quinta-feira apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.