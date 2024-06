Com cinco cortes, México define convocados para a Copa América

A seleção do México tem grupo definido e anunciado para a disputa da Copa América. Por meio de seus canais oficiais, a Tri informou os cinco cortes da lista de 31 relacionados para os amistosos de preparação contra Bolívia, Uruguai e Brasil. Os nomes que deixam a delegação são Alexis Peña, Andrés Montaño, Fernando Beltrán, Jordan Carrillo e Víctor Guzmán.

Por conta de sua manutenção dentre os convocados, chamou a atenção da imprensa mexicana o nome de Marcelo Flores, jovem meio-campista do Tigres. Atleta de formação na base do Arsenal, o atleta de 20 anos só tem três partidas no selecionado principal e não entrou em nenhum dos amistosos preparatórios.

Com uma vitória e duas derrotas nos jogos recentes, o ambiente que chega o México, para a disputa da Copa América, é de notória pressão. Nos últimos dias, se cogitou até mesmo a chance do técnico Jaime Lozano renunciar ao cargo. Independente, aliás, de qual fosse o resultado contra a Seleção Brasileira, no último fim de semana. Porém, o próprio treinador garantiu que não tem a ideia de fazer tal movimento.

Confira a convocação do México para a Copa América

Goleiros: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Julio González (Pumas) e Raúl Rangel (Chivas);

Defensores: Brian García (Toluca), Bryan González (Pachuca), César Montes (Almería – Espanha), Gerardo Arteaga (Monterrey), Israel Reyes (América do México), Jesús Orozco (Chivas), Johan Vásquez (Genoa – Itália) e Jorge Sánchez (Porto – Portugal);

Meio-campistas: Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Edson Álvarez (West Ham – Inglaterra), Erick Sánchez (Pachuca), Jordi Cortizo (Monterrey), Luis Chávez (Dínamo de Moscou – Rússia), Luis Romo (Monterrey), Orbelín Pineda (AEK – Grécia) e Roberto Alvarado (Chivas);

Atacantes: Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Pumas), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Tigres), Santiago Giménez (Feyenoord – Holanda) e Uriel Antuna (Cruz Azul).

