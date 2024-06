Jogador vitorioso pelo Cruzeiro se destaca no futebol society

Um ex-jogador com passagem vitoriosa pelo Cruzeiro que se despediu dos gramados em 2021 optou por seguir no futebol. No caso, na versão do esporte que se pratica no campo sintético. Desde que iniciou a nova trajetória, ele vem se destacando e até já carimbou uma convocação da Seleção Brasileira da modalidade.

Trata-se do ex-atacante Rafinha, que defendeu o Cruzeiro entre 2016 e 2019. Atualmente, ele é jogador do Master Clube, do Paraná, time de futebol de sete. Assim, o seu desempenho na equipe é tão de destaque que disputará a Copa América da modalidade pelo Brasil.

A competição vai ocorrer em Buenos Aires entre 22 e 24 de julho. A anfitriã Argentina, além de Colômbia, Peru, Venezuela, Uruguai e México também integrarão o torneio.

Vale ressaltar que a Seleção Brasileira da modalidade conta com uma hegemonia no campeonato. Afinal, venceu três das cinco edições até aqui.

Passagem pelo Cruzeiro

Rafinha passou a defender a Raposa em 2016 após período no Al-Shabab, da Arábia Saudita. Pro Cruzeiro, o ex-atleta conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil e do Mineiro.

Ao todo foram 143 partidas e 19 gols marcados. Contudo, o final de seu período como jogador do clube mineiro foi negativo. Isso porque, ele apresentava desempenho negativo e com críticas da torcida. Até que rescindiu com a Raposa em 2019.

Dois anos depois, Rafinha entrou com uma ação na Justiça, pois alegava pagamentos atrasados. No caso, de salários, direitos de imagem, férias, FGTS e outros bônus. Assim, a defesa do ex-atleta exigia o pagamento de uma dívida um pouco acima dos R$ 716 mil.

O atacante, aliás, ainda teve duas passagens pelo Coritiba, onde também se destacou. Ele ainda defendeu Grêmio, São Paulo, São Caetano e Portuguesa-SP, onde foi revelado.

