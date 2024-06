Após oito jogos sem vitória, o Oita Trinita venceu o Kogoshima por 1 a 0 e se classificou para próxima fase da Copa do Imperador, torneio tradicional do Japão. O gol do jogo foi marcado por Isa K aos 30 minutos do segundo tempo. No entanto, Pereira também se destacou muito em campo.

Afinal, o zagueiro iniciou como titular e protagonizou uma atuação segura. O brasileiro, que está próximo de completar 100 jogos pelo Oita Trinita, fez uma análise da vitória e da classificação.

LEIA MAIS: Dirigentes de Botafogo e Fluminense se envolvem em confusão no Nilton Santos

Vitória do Oita Trinita

“Esse jogo era muito importante para nossa equipe, que precisava desse resultado positivo. Afinal, vínhamos de uma sequência ruim, e isso estava nos incomodando. Jogo de Copa é diferente, mata-mata. A atenção tem que ser redobrada”, disse Pereira.

“Conseguimos fazer um bom jogo e sair classificados para próxima fase. Portanto, fico feliz de poder estar em campo e ajudar meus companheiros. Afinal, tenho uma história bonita aqui no Oita, estou perto de bater uma marca importante, e vou sempre dar o meu melhor pela equipe”, completou.

O próximo adversário do Oita Trinita na Copa do Imperador é o Kawasaki Frontale. Entretanto, antes disso, o time de Pereira entra em campo no domingo (16/06), diante do Tochigi, pela J-League 2.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pereira celebra vitória e classificação do Oita Trinita na Copa do Imperador apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.