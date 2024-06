Fluminense sofreu gol em todos os jogos do Brasileirão até aqui

O Fluminense convive com a expectativa da estreia de Thiago Silva, que só poderá acontecer depois do dia 10 de julho, data de abertura da janela internacional de transferências. No entanto, antes da presença do ídolo em campo, o sistema defensivo tricolor demonstra fragilidade e sofreu gol em todas as oito rodadas do Brasileirão até aqui.

Desta vez, novamente a bola aérea foi decisiva, quando o zagueiro Bastos, do Botafogo, subiu sozinho e marcou o gol da vitória do Botafogo, no Nilton Santos. Nenhum jogador tricolor conseguiu evitar que o defensor tivesse liberdade para cabecear e tranquilidade para estufar a rede.

No momento, o Fluminense tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 14 gols sofridos ao lado do lanterna Vitória. Afinal, com a goleada sofrida para o Flamengo, o Vasco superou o rival neste quesito e já teve sua meta vazada dezessete vezes.

Até aqui, os comandos de Fernando Diniz sofreram gols contra Red Bull Bragantino, Bahia, Vasco, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Juventude e Botafogo. Além das bolas aéreas, os erros individuais aparecem constantemente, com a troca de passes bem próxima do goleiro Fábio.

A equipe tem dado muita liberdade para que os adversários possam finalizar com perigo e incomodar a meta do experiente arqueiro. No Nilton Santos, o Alvinegro deu 20 chutes a gol contra apenas 6 do Tricolor. Nenhuma finalização do time de Laranjeiras foi em direção ao gol, somente a cabeçada de Marquinhos que carimbou a trave.

