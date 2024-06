Coutinho rescinde com o Aston Villa e fica perto de volta ao Vasco

O caminho está livre para Philippe Coutinho assinar com o Vasco. Afinal, o jogador, que completa 32 anos nesta quarta-feira (12), acertou sua rescisão de contrato com o Aston Villa. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do “Uol”.

Matéria em atualização

Coutinho tem 43 jogos (entre 2009 e 2010) pelo Vasco, com cinco gols marcados e 11 assistências. Contratado pela Inter de Milão (ITA) desde 2008 (só poderia sair ao completar 18 anos), o craque foi emprestado para o Espanyol (ESP). Mas foi no Liverpool que alçou de seus maiores voos, atuando em 201 jogos pelos Reds, com 54 gols e 44 assistências.

Posteriormente, então, foi para o Barcelona, onde viveu altos e baixos. Passou por empréstimos por Bayern e Aston Villa (ING) antes da compra pelo clube inglês. De lá, foi por empréstimo ao Al-Duhail (QAT) e agora está perto de um retorno ao time que o revelou.

