Com gol de Bastos no segundo tempo, o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 no Nilton Santos. O zagueiro angolano chegou ao clube em agosto de 2023, mas só ganhou sequência e se firmou como titular em 2024. O defensor está há pouco tempo no país, mas afirma que está se adaptando rapidamente à cultura brasileira.

“O Brasil tem uma cultura muito parecida com meu país. Eu absorvi muito da cultura brasileira no futebol por conta das novelas e dos jogadores brasileiras que tinha como referência. A culinária também é muito parecida”, disse Bastos no programa “Seleção SporTV”.

LEIA MAIS: Botafogo provoca Fluminense: ”Cinco e contando”

Além de gostar da cultura do país, Bastos também tem ídolos brasileiros dentro do futebol. O zagueiro é um grande admirador de Thiago Silva, defensor recém-contratado pelo Fluminense.

“Eu, particularmente, tenho Thiago Silva como referência. Afinal, é um zagueiro muito forte, que joga muito bem com a bola no pé. Além disso, tenho o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar como ídolos também”, afirmou Bastos.

Passagem de Bastos pelo Botafogo

Bastos tem 27 jogos disputados pelo Botafogo, sendo 23 nesta temporada. O zagueiro já conta com dois gols marcados no clube. O angolano vem ganhando sequência com Artur Jorge e atualmente é peça imprescindível na defesa alvinegra. O defensor tem contrato até dezembro de 2024.

Aliás, o Botafogo entra em campo no próximo domingo (16/06), diante do Grêmio, às 18h30 (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada do Brasileirão. O Glorioso, neste momento, está na liderança isolada do campeonato, com 16 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bastos analisa cultura do Brasil e elogia Thiago Silva: ‘Referência’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.