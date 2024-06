PVC fiz que foi vítima de ‘fake news’ de Neto: ‘Poderia ter morrido em Itaquera’

O jornalista Paulo Vinícius Coelho revelou que o ex-jogador e apresentador Neto foi o responsável por uma das piores experiências de sua carreira. Segundo PVC, em um episódio durante a final do Mundial de Clubes entre Corinthians e Chelsea, em 2012, Neto teria espalhado uma “fake news” que poderia colocar sua vida em risco

O jornalista relembrou o incidente em que, segundo ele, o apresentador da Band o “sacaneou”. Isso porque ele teria disseminado a falsa informação de que ele torcia contra o Corinthians naquela partida.

+ Neto detona jogador do Corinthians

PVC destacou sua dedicação à cobertura do evento esportivo, ressaltando o apoio que recebeu do time corintiano durante aquele período. Ele relatou:

“Eu estava torcendo pelo Corinthians, foi uma das maiores coberturas que fiz na minha vida, e todo mundo do Corinthians era muito generoso comigo, tanto que a primeira entrevista após o título o Tite deu para mim e o André Plihal”, afirmou, ao “Uol”.

PVC: “Poderia ter morrido”

O jornalista lamentou que Neto tenha propagado essa versão distorcida por sete anos e que isso teria consequências graves para sua segurança nos estádios, especialmente em Itaquera, casa do Corinthians.

“Eu poderia ter apanhado em Itaquera, poderia ter morrido em Itaquera. Mas eu vou lá, ou a qualquer outro estádio, com o maior orgulho, porque eu amo futebol. Então você dizer para mim que eu torci contra fulano ou sicrano, com todo o respeito, vai à merd*, porque eu trabalho para cacet*, desde que eu tinha 15 anos, para ser jornalista esportivo. Isso é muito sério para mim”, desabafou.

O mal-entendido, explicou PVC, surgiu de um comentário exaltado durante uma jogada, que Neto interpretou erroneamente como uma torcida contra o Corinthians. Além disso, PVC assegurou que a questão foi esclarecida e que não há mais ressentimentos entre eles.

Por fim, PVC reiterou seu compromisso com a ética jornalística e o respeito às torcidas, rejeitando veementemente as acusações de torcida parcial:

“Eu cometi meus erros e corrigi. Fui infalível? Claro que não. Mas trabalho com seriedade todo dia para respeitar cada torcida, cada história [dos clubes]. Dizer que torci contra é uma sacanagem do tamanho do mundo”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post PVC fiz que foi vítima de ‘fake news’ de Neto: ‘Poderia ter morrido em Itaquera’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.