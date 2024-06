Cristiano Ronaldo marcou dois gols contra a Irlanda em jogo amistoso para a preparação de Portugal que participa da Eurocopa a partir da próxima semana. Além de balançar as redes, o gajo chamou a atenção por “emanar um mantra” antes de bater uma falta que acabou na trave.

Falando sozinho, Cristiano Ronaldo pareceu entrar em transe antes de correr para a bola. O jeitão do robozão chamou a atenção da web que começou a questionar: o que será que ele estava falando?

Dublador revela o que disse Cristiano Ronaldo

Através do “X”, antigo Twitter, o dublador Gustavo Machado revelou o que disse CR7. O atacante emanava frases motivacionais que o fazia lembrar que aquela era só mais uma falta e que ele sabe o que teria que fazer.

“Tu bate, tu bate, passa da barreira, o mesmo de sempre. Para ti é normal, bate no gol”, disse.

Cr7 e sua dose diária de automotivação pic.twitter.com/yy2QfpdHro — Gustavo Machado (@gustavomachadog) June 12, 2024

Bom, quase deu certo. A bola bateu na trave após desviar na barreira, para desespero do jogador. Mesmo assim, Cristiano ainda foi decidido no jogo. Isso porque no segundo tempo ele marcou os dois gols finais de Portugal que venceu por 3 a 0.

E a estreia de Portugal na Euro?

Portugal agora se volta, enfim, para a Eurocopa. Campeão pela primeira e única vez em 2016, a seleção está no Grupo F da competição, ao lado de República Tcheca, Turquia e Geórgia. Além disso, a estreia será na próxima terça (11), contra os tchecos. A partida acontece às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig.

Já a Irlanda só volta a campo em setembro. Isso porque não se classificou para a Euro. Aliás, os irlandeses aguardam o começo da Uefa Nations League. A próxima partida é contra a Inglaterra, pela Liga B.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dublador revela o que disse Cristiano Ronaldo ’em transe’ antes de bater falta apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.