Fluminense tem pior início de Brasileirão desde 2008

A derrota do Fluminense para o Botafogo, na última terça-feira (11), no estádio Nilton Santos, evidenciou a péssima fase do Tricolor no Brasileirão. Afinal, a equipe comandada por Fernando Diniz amarga a 15ª posição, com apenas três pontos, e pode entrar na zona do rebaixamento.

Este é, então, o pior início do Fluminense no Campeonato Brasileiro desde 2008. Na ocasião, o Flu somara apenas três pontos nas oito primeiras rodadas do certame.

Desde então, a pior campanha inicial do time das Laranjeiras tinha sido em 2019, quando tinha somado somente sete pontos. À época, o técnico do Fluminense também era Fernando Diniz. Ele saiu na 15ª rodada após derrota para o CSA em pleno Maracanã, deixando a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Flu tem mais dois jogos no Rio de Janeiro, desta vez no Maracanã, para tentar se recuperar na temporada. No sábado (15), encara o Atlético-GO, pela nona rodada. Depois, na terça (18), recebe o Vitória, em jogo que vale pela 12ª rodada do Brasileirão.

