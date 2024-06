A passagem de Sampaoli pelo Flamengo foi um tanto conturbada. Nesta quarta-feira (12), ele relembrou os momentos que viveu no clube carioca, o qual classificou como o “maior do mundo”.

“A pressão é muito grande no Brasil, mas sobretudo no Flamengo. O Flamengo é o maior clube do mundo, são 45 milhões de torcedores. Por lá, você não pode perder um jogo sequer”, disse ao jornal “Marca”, da Espanha.

“O Brasil tem a liga mais exigente em que já participei. Dez mil vezes mais que a espanhola, por exemplo. É disputado a cada dois dias, tem que ganhar sempre, sempre, sempre… e ainda mais no Flamengo”, completou, alertando para a competitividade do futebol brasileiro.

Além disso, o treinador reforçou que no Brasil é necessário vencer o tempo todo.

“No Fla conseguimos 70% dos pontos, mas não foi suficiente. No Brasil… se não ganhar, tem que sair. Perdemos a final e tivemos que sair. Perder nos ensina, ainda mais se tivermos tempo para rever nossos erros”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Após passagem conturbada, Sampaoli classifica Flamengo como o ‘maior clube do mundo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.