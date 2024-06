Flamengo terá banco recheado de garotos contra o Grêmio

Com sete desfalques, o Flamengo terá que utilizar a base para o jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Tite terá seis jovens atletas no banco de reservas.

O técnico Tite relacionou o goleiro Dyogo Alves (20 anos), os zagueiros Iago (19) e Carbone (19), o volante Rayan Lucas (19) e o atacante Werton (20). Todos são novidades para o jogo. Além deles, o volante Evertton Araújo (21) também está na lista, mas já foi utilizado pelo treinador em alguns jogos. Isto porque a equipe rubro-negra terá sete desfalques importantes por situações variadas. Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Viña e Pulgar reforçam suas seleções para a Copa América. Além deles, Ayrton Lucas e Allan estão no departamento médico.

O Rubro-Negro, com 14 pontos, vai atrás da vitória para recuperar a liderança da competição, por outro o Imortal precisa vencer para não correr a chance de ir para a zona do rebaixamento.

