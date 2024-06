Cuiabano tem rápida adaptação e se firma no Botafogo

Não precisou de muito tempo para Cuiabano mostrar seu futebol e se firmar no Botafogo. O lateral-esquerdo chegou ao Alvinegro somente no dia 20 de abril, mas conseguiu uma rápida adaptação ao esquema do técnico Artur Jorge. Mesmo com seis jogos, o jogador soma boas atuações em campo.

“Mister deu total confiança, e venho treinando bastante. O grupo também me recebeu muito bem. Então, estou me sentindo já em casa e estou muito feliz”, contou Cuiabano, na zona mista do Nilton Santos, após a vitória sobre o Fluminense.

A estreia da recente contratação aconteceu no dia 2 de maio, no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, pela Copa do Brasil. De lá para cá, ele atuou em todos os jogos possíveis e só ficou de fora apenas dos confrontos da Libertadores, já que não estava inscrito na competição. No período, distribuiu duas assistências.

Na vitória sobre o Fluminense, na última terça-feira, pelo Braisleirão, Cuiabano foi bem novamente. Ele se apresentou na frente para apoiar o time em jogadas ofensivas e mostrou segurança no setor defensivo.

O jogador já era observado como potencial alvo pela equipe de scout do Botafogo desde o fim do ano passado, quando fizeram um monitoramento de mercado ainda quando Tiago Nunes era o treinador.

