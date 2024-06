Com a proximidade da janela de transferências, o Botafogo necessita trazer reforços pontuais para qualificar o elenco. Assim, o clube carioca busca um meia, que possa atuar também pela ponta-esquerda. Isso porque com as ausências de Savarino, que disputará a Copa América com a seleção venezuelana, e Jeffinho, lesionado, Tchê Tchê tem atuado improvisado pelo setor. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Alvinegro já confirmou dois reforços, que só poderão estrear depois do dia 10 de julho, quando a janela abre oficialmente. Tratam-se do volante Allan e do atacante Igor Jesus, que já haviam assinado pré-contrato no início do ano. Além deles e de mais um meia, um zagueiro também está em pauta para qualificar o sistema defensivo de Artur Jorge.

Existe, no momento, uma disparidade entre os dois lados. Afinal, a ponta-direita tem Luiz Henrique, Júnior Santos, Diego Hernández e Óscar Romero. O paraguaio, por sinal, se adaptou ao esquema tático do comandante português por aquele lado.

Apesar da variação, com a inversão de lado entre os jogadores, ainda há a necessidade de ter um jogador específico pela esquerda. A necessidade acontece ainda mais com Savarino na Copa América. O retorno do venezuelano depende do desempenho de sua seleção na competição, que terá a final no dia 14 de julho. Jeffinho, por sua vez, teve lesão muscular e só deve voltar em julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com escassez pela esquerda, Botafogo prioriza nova posição no mercado apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.