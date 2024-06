O empresário Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH e agora também de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, deu uma declaração inusitada, nesta quarta-feira (12/6), no programa “Os Donos da Bola”, na “TV Bandeirantes”. Afinal, ele comparou o próprio salário com o de atletas do futebol.

Pedrinho tem achado estranho os salários no mundo esportivo. Assim, ele disse que faz retiradas de R$ 200 mil na sua rede de supermercados, algo muito diferente dos atletas.

“Eu trabalho na minha empresa e tenho a retirada de R$ 200 mil. Jogador quer ganhar R$ 2 milhões, eu estou meio embaralhado com esse negócio e para acostumar não é fácil não. Por exemplo, o CEO do Ronaldo aqui no Cruzeiro ganha R$ 150 mil. Eu tenho a retirada na empresa e o cara ganha mais do que eu”, salientou.

Cruzeiro agressivo

Com a chegada de Pedro Lourenço, o Cruzeiro passou a ser mais agressivo no mercado de transferências. Afinal, o objetivo é corrigir problemas na escalação. Assim, Cássio chegou para assumir o gol. Já para o ataque, Kaio Jorge também foi anunciado e novos nomes devem chegar a Belo Horizonte. De acordo com Pedrinho, pelo menos um zagueiro e mais um meia. O gestor, todavia, garante que a Raposa não vai entrar em leilão.

“Eu não vou entrar nessa ciranda, nessa briga, se não estiver dentro da nossa realidade. Eu não vou desfalcar meu negócio para colocar no Cruzeiro para fazer bonito. Vamos fazer a coisa consciente, com o pé no chão, é o mais importante”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Novo dono do Cruzeiro se espanta com salários dos jogadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.