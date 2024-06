Corinthians encaminha venda de jogador campeão da Copinha

O Corinthians acertou a venda do lateral-esquerdo Vitor Meer, titular na campanha vitoriosa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O jogador de 19 anos tinha contrato com o Timão até 16 de fevereiro do ano que vem, mas não estava tendo chance nos profissionais. Assim, ele se transferiu para o Apoel, do Chipre. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Meu Timão”.

Vitor Meer assinou um contrato de quatro anos com o Apoel. No acordo, o Corinthians liberou o jogador sem receber nenhuma compensação financeira, mas fica com 30% de futura venda. O clube do Chipre, no contrato, ainda pode comprar mais 20% por R$ 500 mil reais.

O lateral-esquerdo chegou a treinar com o elenco profissional neste ano. Contudo, sem espaço retornou ao sub-20. Ele viu suas chances crescerem no começo do ano, após o título da Copinha.

Além disso, no começo de 2024, o Timão ficou com certa escassez na lateral-esquerda. Afinal, Diego Palacios se lesionou e Matheus Bidu estava fora dos planos de António Oliveira. Com apenas Hugo para o setor, o Corinthians estudou dar uma chance a Vitor Meer, mas o garoto não conseguiu receber nenhuma oportunidade.

