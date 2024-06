Santos acerta renovação de contrato com Alex Nascimento

O Santos acertou a renovação de contrato do zagueiro Alex Nascimento, nesta quinta-feira (13). O jogador tinha vínculo com o clube até o final do ano e poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. Contudo, o Peixe decidiu estender o acordo até dezembro de 2026.

Alex é o primeiro substituto da dupla titular formada por Gil e Joaquim. No duelo contra o Amazonas, por exemplo, o zagueiro foi escolhido para substituir Gil, que foi poupado por Carille. Nesta Série B, o defensor ainda atuou contra o Avaí, mas entrou apenas nos minutos finais da partida.

Aliás, o zagueiro é uma das boas novidades para a disputa da Série B. Isso porque no começo do ano, o jogador estava em recuperação de uma fratura no tornozelo direito, sofrida em 2023. Ele voltou a treinar com o elenco em março e ficou fora da disputa do Campeonato Paulista.

O jogador é revelado nas categorias de base do Santos e estreou pelo time profissional em 2020, quando substituiu o zagueiro Lucas Veríssimo, em um duelo contra o Athletico Paranaense. Na temporada seguinte, no entanto, o defensor perdeu espaço. Com apenas cinco partidas no Campeonato Paulista, o zagueiro acabou emprestado ao Famalicão, de Portugal.

De volta ao plantel principal em 2022, ele começou a ser peça frequente nos jogos, mas atuou por apenas quatro partidas até sofrer uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele voltou no meio de 2023 e disputou mais sete partidas, até machucar o tornozelo direito.

