Fluminense tenta quebrar jejum diante do Atlético-GO no Brasileirão

Apesar de avançar nas Copas, o Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe pode retornar à zona de rebaixamento caso Criciúma e Cuiabá vença seus jogos. Para voltar a triunfar na competição, os comandados de Fernando Diniz terão pela frente uma pedra no sapato, visto que o Tricolor não venceu o Atlético-GO nos últimos seis duelos entre as equipes.

Dessa forma, a última vitória sobre o Dragão aconteceu no dia 16 de setembro de 2020, pela quarta fase daquela Copa do Brasil. Na ocasião, João Victor marcou contra, no Maracanã, e deu a vantagem para o time carioca. No entanto, a equipe de Laranjeiras sofreu um revés por 3 a 1 e deu adeus, de forma precoce, ao torneio nacional. Desde então, foram cinco derrotas e um empate.

Levando em consideração apenas o Brasileirão, o jejum é ainda maior. Isso porque a última vitória do Fluminense sobre o adversário nesta competição foi em 5 de agosto de 2017. Wendel, Wellington Silva e Henrique Dourado marcaram os gols, enquanto Paulinho descontou para o Dragão.

O duelo acontece no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Este será um confronto direto na parte de baixo da tabela. Afinal, o Dragão soma 5 pontos, um atrás do time carioca, no momento. A equipe comandada por Fernando Diniz necessita reagir para encostar no pelotão de frente visando uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Busca pela arrancada no Brasileirão

Para iniciar essa arrancada, o comandante terá que corrigir os problemas defensivos, visto que Thiago Silva só poderá estrear após o dia 10 de julho por causa da janela de transferências. O Tricolor sofreu gol em todas as oito partidas disputadas até aqui e só triunfou diante do Vasco.

“Os times nos estudam. Mas o que mais me preocupa hoje é a falta de condição de fazer o melhor que a gente pode. Hoje o Botafogo jogou bem, está num momento bom. Jogou num campo que favorece a ele. Mas a minha maior preocupação é fazer o Fluminense jogar o melhor possível”, disse Diniz.

“Vamos reformular de acordo com o melhor que a gente pode. Estamos longe de fazer aquilo que fazíamos em 2022 e 2023. Não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Em momentos de baixa, temos que melhorar. Estamos devendo ao torcedor”, completou.

Confira os últimos confrontos

1 – Fluminense 3 X 1 Atlético GO – Campeonato Brasileiro 2017

2 – Atlético GO 1 X 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2017

3 – Fluminense 1 X 1 Atlético GO – Campeonato Brasileiro 2020

4 – Fluminense 1 X 0 Atlético GO – Copa do Brasil 2020

5 – Atlético GO 3 X 1 Fluminense – Copa do Brasil 2020

6 – Atlético GO 2 X 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2020

7 – Atlético GO 1 X 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2021

8 – Fluminense 0 X 0 Atlético GO – Campeonato Brasileiro 2021

9 – Fluminense 0 X 2 Atlético GO – Campeonato Brasileiro 2022

10 – Atlético GO 3 X 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2022

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense tenta quebrar jejum diante do Atlético-GO no Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.