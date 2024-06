Neto pede desculpas a Jorge Sampaoli em julgamento; relembre o caso

O apresentador Neto, da Band, pediu desculpas ao técnico Jorge Sampaoli por ofensas feitas ao vivo no programa “Baita Amigos” no ano passado durante uma audiência por videoconferência no Tribunal de Justiça de São Paulo. A informação é do “Uol”.

O ex-jogador e ídolo do Corinthians admitiu ter agido de forma inadequada e pediu perdão, o que levou a juíza a suspender o processo por 30 dias para negociação de um acordo.

O processo, que corre na Vara Criminal de Pinheiros, foi iniciado por Sampaoli após Neto tê-lo insultado ao vivo, chamando-o de “racista” e outros termos ofensivos. Neto já havia sido condenado em outro processo a indenizar Sampaoli em R$ 500 mil, mas ainda reafirmou as acusações de racismo.

O apresentador defendeu-se afirmando estar cumprindo seu dever de informar o público sobre questões de interesse público, embora de maneira enfática. Neto solicitou à Justiça a redução do valor da indenização e o afastamento do pedido de retratação de Sampaoli. Os advogados de ambos os lados não comentaram o caso.

