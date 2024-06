Filipe Luís vai à final do Flamengo no basquete e fala sobre cargo no sub-20: ‘Motivado’

O novo técnico do time sub-20 do Flamengo, Filipe Luís, marcou presença nesta quinta-feira (13) no Maracanãzinho, onde o Fla disputa o quarto jogo da final do NBB. A partida, contra o Franca, pode marcar a despedida de um dos ídolos do Fla no basquete: Olivinha.

O treinador, vestido exatamente com a camisa do ala-pivô da equipe rubro-negra (16), falou sobre o novo cargo.

“Muito feliz com o desafio. Muita dificuldade, mas com muita paixão e alegria porque eu sou um verdadeiro apaixonado por futebol e estar envolvido com o esporte no clube que eu amo é muito especial”, disse o agora técnico do sub-20.

Antes de assumir a categoria, Filipe Luis, ídolo do clube carioca, comandará a equipe sub-17 na segunda-feira, no clássico com o Vasco, pelo segundo jogo da final da Copa Rio.

A escolha pelo ex-jogador, aliás, aconteceu na terça-feira. Ele se reuniu com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e aceitou o convite.

Filipe assume o lugar de Mário Jorge, que aceitou proposta da seleção da Arábia Saudita no sub-17. No Fla, Mário conquistou, entre outros títulos, a Libertadores Sub-20. Com a conquista, aliás, classificou o Rubro-Negro para o Mundial de Clubes, que será disputado no Maracanã neste ano.

Filipe Luís marca presença

Olivinha defende o Flamengo desde 2012 e é multicampeão. Caso o time carioca perca, o Franca chegaria ao 3 a 1 e se sagraria campeão, com o jogador encerrando a carreira. Ele revelou em abril que esta seria sua última temporada.

Caso o Fla vença, porém, ainda haverá uma chance para fechar sua passagem com chave de ouro. Já que, se o rubro-negro vencer, forçará a disputa pelo quinto e definitivo jogo para decidir o campeão. O duelo seria no Maracanãzinho, sábado (15), às 11h10 (de Brasília).

