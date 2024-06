Neymar, no Maracanã, vibra com ataques do Flamengo; veja

Logo no dia seguinte a causar polêmica na internet, o atacante Neymar foi ao Maracanã para acompanhar o jogo entre Flamengo e Grêmio, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador foi filmado reagindo ao gol de Luiz Araújo, marcado ainda no primeiro tempo (veja abaixo).

Na última quarta (12), ele postou uma foto com a camisa do Flamengo, mas depois voltou às redes sociais e apareceu com o manto do Santos, clube onde começou a carreira. A imagem serviu para acalmar os torcedores santistas, que não gostaram de ver o ídolo vestido com roupa do adversário nacional.

Veja reação de Neymar no gol de Luiz Araújo

Reação de Neymar no gol de Luiz Araújo no Maracanã! : @lucas_bayer_ pic.twitter.com/ZkpcRvNu6T — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) June 13, 2024





Ao intervalo, Neymar deixou o setor em que se encontrava e aproveitou para responder a acenos de torcedores do Flamengo, que foram à loucura.

Confira abaixo

Não tem jeito, o cara é um fenômeno!! Torcedores do Flamengo fazem a festa com a presença do craque brasileiro no Maracanã. : @lucas_bayer_ pic.twitter.com/MM1StdoFsB — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) June 13, 2024









