Inter e São Paulo não saem do zero em Santa Catarina

Inter e São Paulo não mexeram no placar na noite desta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorreu no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina. O Beira-Rio ainda não está disponível para jogos após as enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul. Com o resultado, o Colorado, com 11 pontos, pode deixar a parte de cima da tabela e os paulistas, com 14, o G4, a depender dos demais resultados desta quinta.

O próximo desafio dos gaúchos será domingo (16), em Salvador, diante do Vitória. Já o Tricolor Paulista tem o clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, na mesma data.

Primeiro tempo muito ruim

O destaque da primeira etapa foi exatamente a falta de jogadas de grande perigo por parte de ambas as equipes. O Internacional pérdeu Alan Patrick, seu jogador de maior talento logo aos dois minutos de jogo. Desse modo, o mais próximo que chegou de ameaçar a meta do São Paulo foi com um chute do volante Thiago Maia, aos 15 minutos.

Se o Inter foi um deserto de criatividade, os visitantes, contudo, não ficaram devendo em nada em termos de falta de inspiração. Sendo assim, teve em sua jogada mais aguda um lançamento para Calleri na linha de fundo. O argentino tentou tocar para o meio, a bola desviou e Fabrício precisou espalmar para escanteio.

Inter escapa de derrota no segundo tempo

A segunda etapa, não que isso representasse grande coisa, começou melhor que a primeira. Dessa forma, antes dos primeiros dez minutos, ambas as equipes ameaçaram o gol do oponente.

Em seguida, o rimo a busca pelo gol permanecesse, os dois times passaram um bom tempo sem levar perigo ao adversário. Quando levou, foi com Lucas, que passou a jogar no meio com as alterações de Zubeldía. Na primeira, chutou duas vezes, uma na zaga e a outra, no rebote, obrigou Fabrício a fazer uma defesa dificílima, aos 32. No miuto seguinte, ademais, parou novamente no goleiro colorado após cabeçada. Após o lance, todavia, mais nada digno de registro aconteceu até o apito final.

INTERNACIONAL 0 X 0 SÃO PAULO

8ª rodada do Brasileirão 2024

Data: 13/06/2024

Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

INTERNACIONAL: Fabrício, Bustos (Igor Gomes, 39’/2ºT), Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Wanderson, 22’/2ºT), Aranguiz e Alan Patrick (Hyoran, 2’/1ºT); Wesley e Lucca (Gustavo Prado, 22’/2ºT) Técnico: Eduardo Coudet

SÃO PAULO: Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo (Galoppo, 24’/2ºT), Alison, Rodrigo Nestor (Ferreira, 24’/2ºT) e Lucas Moura (André Silva, 35’/2ºT); Luciano (Erick, 24’/2ºT) e Calleri (Juan, 41’/2ºT). Técnico: Luís Zubeldia

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão Amarelo: Fernando, Vitão, Bustos, Aránguiz (INT); Luiz Gustavo, Galoppo, Calleri (SPO)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Inter e São Paulo não saem do zero em Santa Catarina apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.