Bahia bate Fortaleza e mantém perseguição ao líder Flamengo

Bahia e Fortaleza se enfrentaram na noite desta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, melhor para o Tricolor baiano, que venceu por 1 a 0 e alcançou os mesmos 17 pontos do líder Flamengo. Jean Lucas anotou o gol solitário da partida disputada na Arena Fonte Nova.

Os baianos, contudo, aparecem em segundo na tabela devido aos critérios de desempate. Afinal, têm saldo de quatro gols contra oito dos cariocas. Já o Leão do Pici aparece na 11ª posição, com dez pontos.

Primeiro tempo

Os times fizeram um jogo bem movimentado, com Jean Lucas tendo a melhor oportunidade da etapa logo nos minutos iniciais. Livre de marcação, o volante do Bahia finalizou por cima da meta do goleiro João Ricardo. O Fortaleza, pore outro lado, falhou nas tentativas de superar as linhas de combate dos anfitirões. O camisa 6 teve outra chance e voltou a desperdiçar. Kayzer chegou a marcar de cabeça para os visitantes, mas a arbitragem apontou impedimento.

Segundo tempo

O Bahia voltou decidido a buscar a vitória para seguir na parte de cima da tabela e teve boas chances. O gol, porém, só saiu aos 33 minutos, quando Everton Ribeiro cruzou na medida para Jean Lucas cabecear firme para a rede. Na reta final, houve grande discussão entre jogadores do banco de reservas. Os ânimos, porém, se acalmaram alguns minutos depois. O Fortaleza teve suas chances, a melhor delas com Machuca, aos 39. No fim, o Leão não conseguiu superar a defesa do Bahia.

BAHIA 1X0 FORTALEZA

Oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/6/2024

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho, 29’/2ºT), Gabriel Xavier, Rezende e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Carlos De Pena, 17’/2ºT) e Everton Ribeiro (Yago Felipe, 41’/2ºT); Ademir (Biel, intervalo) e Everaldo (Estupiñán, intervalo). Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, José Welison (Machuca, 38’/2ºT), Emmanuel Martínez (Pedro Rocha, 37’/2ºT) e Hércules (Pochettino, 19’/2ºT) ; Renato Kayzer (Lucero, 19’/2ºT) e Breno Lopes (Yago Pikachu, 38’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gol: Jean Lucas, 33’/2ºT (1-0)

Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa (MG)

VAR: Amanda Matias Masseira (SP)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Marcos Felipe, Yago Felipe, Carlos De Pena (BAH); – (FOR)

