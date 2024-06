Ronald valoriza boa campanha do Operário e projeta duelo contra o Santos

Reforço dessa temporada na equipe do Fantasma, o atacante Ronald projetou o duelo contra o Santos, que acontece nesta sexta-feira (14), em Ponta Grossa, pela Série B, do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani jogando fora de casa e agora terá um duelo difícil contra o Peixe.

“O Santos é um gigante do futebol brasileiro. É dado como o principal favorito para vencer a Série B, então enfrentar eles com certeza não será fácil. Mas jogaremos com o apoio do nosso torcedor e vamos em busca de um bom resultado.”, finalizou.

Em oito jogos pelo Operário, Ronald acumula 354 minutos, quase o dobro da minutagem que teve nos mesmos oito jogos pelo Água Santa na disputa do Campeonato Paulista no primeiro semestre de 2024. O atleta ainda somou um gol e uma assistência pelo time de Ponta Grossa. O bom momento também reflete na campanha do Operário na Série B. Mas agora pede equilíbrio e pés no chão para a equipe manter a boa fase.

“Estamos felizes com nossa campanha até aqui na competição. Temos que ter os pés no chão e pensar em jogo após jogo. Temos consciência da qualidade da nossa equipe e vamos sempre buscar a nossa melhor versão dentro de campo. A Série B é uma competição muito equilibrada e parelha, por isso precisamos manter todo o foco e concentração na próxima partida”, contou.

