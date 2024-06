O comentarista esportivo Alê Oliveira está se movimentando no mercado do jornalismo de Minas Gerais e prepara as gravações para o “Inimigos da Balança”. Aliás, os vídeos foram gravados recentemente e teve o atacante Hulk, do Atlético, como convidado.

O comunicador fez uma série de gravações para o quadro do seu canal no YouTube. Aliás, sua boa relação com Hulk foi diferencial para atrair o camisa 7 do Galo para o estúdio. A promessa é de muita diversão. Além do avante alvinegro, o influenciador Henrique Manderitte, do famoso “sexta-feira meidia”, também foi um dia convidados. Os influenciadores Gustavo Tubarão, Amaral, Thiago e Gordinho também foram chamados.

As gravações do programa do Alê Oliveira em Minas Gerais só foram possíveis graças à produtora All Mídia, do jornalista e empresário Álvaro Damião. Antes, Alê precisava se deslocar para São Paulo para realizar as gravações, mas agora com a estrutura da produtora de vídeos, a situação ficou mais fácil para Oliveira.

Eles, aliás, trabalham juntos na Rádio Itatiaia, no departamento de esportes, algo que os aproximou. Para a empreitada, a parte técnica ficou a cargo de Anderson Porto, um dos profissionais mais experientes em território mineiro, Junio Peter e Thiago Neves.

Vale lembrar que Alê Oliveira ganhou projeção nacional na ESPN Brasil, no programa Bate Bola. Atualmente ele é comentarista da Rádio Itatiaia, uma das maiores emissoras do país.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Alê Oliveira prepara ‘inimigos da balança’ versão MG e tem Hulk como convidado apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.