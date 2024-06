Raul Gustavo acerta a sua saída do Corinthians

O zagueiro Raul Gustavo não joga mais com a camisa do Corinthians. O jogador acertou, nesta quinta-feira (13), sua rescisão de contrato com o Timão, já se despediu dos companheiros no CT Joaquim Grava e terá um novo clube. Contudo, o destino do defensor ainda é uma incógnita, já que duas equipes brigam pelo atleta.

Raul Gustavo tinha acordo com o Ferencvaros, da Hungria, mas o Tijuana, do México, entrou na disputa. Apesar de estar bem acertado com os europeus, as condições oferecidas pelo clube mexicano animam mais o defensor de 25 anos. Assim, o jogador ainda precisa decidir onde vai seguir sua carreira.

O contrato do zagueiro com o Corinthians vai até o final do ano. Pela liberação, o clube receberá uma pequena compensação financeira, cujos valores ainda são mantidos em sigilo. O jogador perdeu espaço no Timão e sequer estava sendo relacionado para as partidas. Além disso, a última imagem de Raul Gustavo com a camisa alvinegra será negativa. Afinal, a última partida dele foi em 23 de abril, contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana, quando acabou sendo expulso por empurrar o bandeirinha. Assim, ele deixa o Parque São Jorge sem deixar saudades. Criado nas categorias de base do Timão, Raul Gustavo deixa o clube com 54 jogos disputados e seis gols marcados. Ele brigava por posição junto com Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá, Caetano e João Pedro Tchoca. Contudo, decidiu sair para ter mais oportunidades e também já cogitava uma mudança de ares. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

