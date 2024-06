CBF divulga análise do VAR em gol anulado de Calleri

A CBF divulgou, na manhã desta sexta-feira (14), a análise do VAR que anulou o gol de Calleri, no duelo do São Paulo contra o Internacional. As equipes se enfrentaram na quinta (13), no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou empatado em 0 a 0.

Aos sete minutos do segundo tempo, Luiz Gustavo desarmou Wesley e encontrou Lucas na direita. O camisa 7 cruzou na cabeça de Calleri, que balançou as redes do Internacional. Contudo, o lance acabou invalidado por impedimento.

No vídeo divulgado pela CBF, mostra a equipe do VAR buscando posicionamento e traçando as linhas, nos ombros dos atletas. Calleri e Vitão disputavam a bola. A análise é de lance ajustado, mas de acordo com a arbitragem, com o são-paulino em posição irregular.

A decisão de campo, de impedimento, foi mantida após revisão do VAR. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía questionou a decisão.

“Lamentavelmente, pela linha que traça o VAR, parece que o Calleri estava adiantado. Mas tenho a sensação de que Calleri estava habilitado. Sou fã do VAR, mas gostaria que não começassem a traçar a outra linha com a primeira traçada. Creio que uma pincelada para um lado ou clique para o outro, determina tudo. Mas é uma opinião de alguém que não sabe tanto do VAR”, disse o treinador.

Assim, sem tempo para lamentar, o São Paulo volta a campo no domingo (16), às 16h, no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

