Influenciador flamenguista brinca sobre Neymar: ‘Amanhã ele assina o contrato’

O craque Neymar esteve no Maracanã, na noite da última quinta-feira (13), e acompanhou a vitória do Rubro-Negro sobre o Grêmio, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A presença, inclusive, ligou o alerta da torcida e deixou vários animados. Entre eles o influenciador Negrete, que brincou com a situação.

Questionado sobre acompanhar a partida ao lado de Neymar, Negrete brincou sobre a situação. “Eu estava com o contrato ali. Amanhã ele assina”, brincou em entrevista ao J10.

O camisa 10 do Al-Hilal, aliás, voltou a se mostrar para os torcedores flamenguistas e disse que o Rubro-Negro é seu segundo time.

“Sempre disse isso que quero jogar no Flamengo. Obviamente, o Flamengo é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e, claro, seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei se um dia jogarei no Flamengo, isso só Deus sabe. Ainda tenho contrato no Al-Hilal, continuo por lá, mas não sei. O futuro ninguém sabe”, disse Neymar para a Fla-TV.

Nos últimos dias, Neymar tem sido nome constante entre os flamenguistas. Afinal, na última quarta-feira, o jogador publicou uma foto no Instagram. Na imagem, ele estava malhando com a camisa do Flamengo. Gabigol foi marcado na publicação e respondeu dizendo que o camisa 10 combinou com as cores do clube carioca.

