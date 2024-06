Torcedores da Escócia sofrem grave acidente na Alemanha antes da Eurocopa

Susto! Torcedores da Escócia sofrem grave acidente de carro na Alemanha antes do início da Eurocopa. O incidente deixou seis feridos, sendo cinco deles escoceses, próximo ao aeroporto de Weeze, na cidade de Düsseldorf, na noite da última quinta-feira (13). Todas as vítimas foram levadas para hospitais. De acordo com a polícia local, o episódio negativo ocorreu por um equívoco referente à direção.

Houve uma batida frontal de dois veículos e as autoridades locais entendem que os escoceses se locomoviam na contramão. Isso porque há uma inversão na direção segundo as leis de trânsito entre Alemanha e Escócia. Assim, os visitantes do Reino Unido que estavam em um carro alugado teriam esquecido tal detalhe.

No caso, tratavam-se do motorista, de 25 anos, e outros quatro amigos, da mesma faixa etária. Aliás, ele e um dos passageiros ficaram gravemente feridos. O motorista do outro veículo é residente de Düsseldorf e teve apenas ferimentos leves.

A estreia da Eurocopa será marcada exatamente pelo duelo entre Alemanha e Escócia, nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. A propósito, de acordo com a imprensa britânica, quase 100 mil torcedores escoceses foram acompanhar o torneio. Além disso, houve uma invasão deles na Marienplatz, principal ponto turístico da cidade.

Alemanha tenta quebrar escrita negativa na Eurocopa

O objetivo dos anfitriões é quebrar um jejum de 28 anos sem vencer a Eurocopa. No entanto, a seleção germânica ainda está em fase de reconstrução. Afinal, houve troca no comando técnico depois de resultados ruins no ano passado. Prova disso é que Julian Nagelsmann esteve à frente da tetracampeã mundial em apenas oito jogos até aqui.

O Grupo A é formado por Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. A França, com o elenco mais qualificado, é considerada a principal favorita a conquistar a competição. Inglaterra, Espanha, Portugal, além da Itália, a atual campeã, são outras candidatas.

