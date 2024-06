Fluminense busca renovação de empréstimo do zagueiro Marlon

Depois de se recuperar de lesão, o zagueiro Marlon passou a ter mais oportunidades no Fluminense. Afinal, o clube carioca tem interesse de renovar o empréstimo do jogador, que se encerra no fim de junho junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Vale lembrar que ele foi titular da equipe nas últimas duas partidas e elogiado por Thiago Silva. A informação é do portal “ge”.





A cria de Xerém está em seu último mês de contrato por empréstimo com o clube. No momento, a situação é indefinida, porém o atleta, era tido como substituto de Nino no início da temporada, segundo o próprio treinador Fernando Diniz. Ele também tem interesse em estender o vínculo, e uma reunião deve acontecer em breve.

Marlon passou por uma artroscopia no joelho direito no começo de abril. Desde a derrota para o Botafogo por 4 a 2, pelo Campeonato Carioca, no dia 3 de março, não atuava. Mesmo com a chegada de Thiago Silva, que só poderá atuar depois do dia 10 de julho, o tricolor vê com bons olhos a renovação do empréstimo.

“Esse momento exigiu um sacrifício (partida em que retornou de lesão), consegui ir no sacrifício até onde pude, mas agora estou recuperado, zerado. Agora é voltar e ficar à disposição do professor (Fernando Diniz)”, afirmou.

Defensor também tem interesse

O zagueiro ainda tem mais dois anos de contrato no Shakhtar, até julho de 2026. A permanência vai depender de uma nova liberação do clube ucraniano ou que a Fifa aumente a cláusula de guerra por mais um ano. Afinal, a entidade havia definido essa configuração em virtude do conflito entre Rússia e Ucrânia.

“Outro, um pouco mais jovem, é o Marlon, qualidade incrível. Vai ser bem especial jogar com ele. Moleque de Xerém, já temos uma amizade há um tempo. Depois, obviamente, Felipe Melo. Dispensa apresentações na posição de volante e agora na de zagueiro. Com certeza tem os atalhos ali”, disse Thiago Silva.

Marlon estreou na equipe principal do Fluminense em 2014 e chegou a ser convocado para a seleção olímpica no ano seguinte, mas não foi para a Olimpíada no Rio de Janeiro. Dois anos depois, assinou com o Barcelona, entretanto ficou muito mais no time B e só esteve em campo em três jogos pela equipe de cima. Ao longo da carreira, jogou no Nice, da França, por empréstimo e, em definitivo, no Sassuolo, da Itália, onde ficou até 2021. Em seguida, chegou ao clube ucraniano e em virtude da guerra acertou com o Monza, da Itália, e logo depois com o Tricolor de Laranjeiras, por empréstimo. Até o momento, disputou 28 jogos pelo time carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense busca renovação de empréstimo do zagueiro Marlon apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.