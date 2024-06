Clube de Textor paga R$ 85 milhões por zagueiro do Barcelona

Clube de John Textor, o Crystal Palace anunciou, nesta sexta-feira (14), a contratação do zagueiro Chadi Riad, que atuava no Barcelona. O jovem jogador, de 20 anos, custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões). Ele assinou contrato até 2029.

O marroquino Riad jogou apenas uma partida pelo Barcelona. Sem espaço, atuou na última temporada pelo Betis. No clube de Sevilha, disputou 30 partidas, sendo 28 como titular, mas passou em branco tanto em gol quanto em assistência.

Chadi Riad is Palace — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 14, 2024

Pela seleção do Marrocos, Riad disputou disputou três partidas na última temporada, sendo dois amistosos e uma nas Eliminatórias para Copa do Mundo. Ele marcou um gol defendendo as cores de seu país.

O Crystal Palace pertence a John Textor, dono da SAF do Botafogo. No entanto, o empresário deseja vender sua participação no clube, que é de 45%. Ele procura investidor para comprar a sua parte. Além disso, a ideia é adquirir o Everton, também da Inglaterra.

