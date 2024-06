Neymar indica que poderá jogar no Flamengo em 2025

A presença de Neymar no Maracanã, na vitória do Flamengo em cima do Grêmio por 2 a 1, deixou os torcedores rubro-negros e até mesmo os jogadores do time carioca eufóricos. Aliás, se depender do craque, esse cenário pode voltar a se repetir em breve, mas com uma maior frequência. Afinal, durante a sua ida ao estádio carioca, o atleta do Al-Hilal reafirmou o seu desejo de jogar no Mais Querido.





Segundo o “O Globo”, Neymar falou para membros da diretoria do Flamengo sobre a possibilidade de jogar no time ao fim do seu contrato com o Al-Hilal, ou seja, no meio de 2025. O vínculo do jogador com o clube saudita, no entanto, prevê a opção de ser prorrogado por mais uma temporada.

Internamente, o Flamengo garante que não fará loucuras para contratar o craque. Após o jogo no Maracanã, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, esclareceu que não tem conversas, neste momento, para contratar o jogador.

“Para deixar claro: não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar. A gente não está aqui para enganar a torcida e nem ninguém. Deixar claro: não tem conversa com o Neymar, nenhuma possibilidade. Não vejo isso nem a curto prazo. Mas veio aqui, botou a camisa do Flamengo. A gente sempre vai ter um carinho e uma gratidão”, explicou.

