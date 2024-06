Luis Guilherme entra no top-3 de maiores vendas do Palmeiras

O Palmeiras já se despediu do meia-atacante Luis Guilherme, que deixou o clube para defender o West Ham, da Inglaterra. Apesar do pouco tempo, o jogador deixou saudades no torcedor, mas também entrou para a história alviverde. Afinal, ele entrou no top-3 de vendas mais caras do Verdão.

A negociação foi fechada em 30 milhões de euros (R$ 170 milhões). Desse montante, 23 milhões de euros (cerca de 131 milhões) são fixos e outros 7 milhões de euros (R$ 39 milhões) são de bônus, que variam de acordo com metas esportivas previstas no contrato. O Palmeiras ainda terá direito a 20% do que o clube inglês obtiver de lucro com uma possível venda futura.

Contando os bônus, a transferência de Luis Guilherme só fica atrás na história do Palmeiras das vendas de Endrick e Gabriel Jesus. Aliás, outro garoto deve entrar nesse grupo em breve, já que Estêvão está acertado com o Chelsea.

A primeira grande transação que apareceu no Palmeiras foi a de Gabriel Jesus. O atacante foi vendido ao Manchester City por 32,75 milhões de euros, ou R$ 121 milhões na cotação da época. Com o tempo, o Verdão fez outras vendas importantes, como a de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, Artur para o Zenit, da Rússia, e Kevin para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Contudo, nenhuma superava o camisa 33.

Até que surgiu Endrick. A grande joia do Palmeiras acabou sendo vendido por 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na cotação da época), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus. Agora Luis Guilherme entrou nesta seleta lista de grandes vendas da história do Verdão.

A passagem de Luis Guilherme no Palmeiras

Projetado ao time principal do Palmeiras em 2023, o garoto obteve espaço com Abel Ferreira e mostrou-se importante na briga pelo título do último Brasileirão. Nesta temporada, o jogador demonstrou a sua evolução com bons jogos. Contudo, o ápice veio contra o Independiente Del Valle-EQU. Na ocasião, ele acertou um belo chute de fora da área e deu a vitória ao Palmeiras.

Aliás, desde a sua promoção ao elenco profissional, Luis Guilherme participou de 45 jogos, anotou um gol e deu uma assistência. Além disso, o garoto faturou os títulos do Brasileirão 2023 e Paulistão 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Luis Guilherme entra no top-3 de maiores vendas do Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.