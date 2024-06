Ex-jogadores do Flamengo acompanham a vitória contra o Grêmio no Maracanã

Com o fim da temporada europeia, brasileiros que atuam no Velho Continente aproveitam as férias para retornar ao país e rever familiares e amigos. Mas, além disso, muitos também utilizam esse tempo livre para visitar seus ex-times. Foi o que aconteceu na partida entre Flamengo e Grêmio, no Maracanã, que contou com cinco atletas que passaram pelo Rubro-Negro.

A reportagem do Jogada10, que esteve no Maracanã, registrou as presenças de Rodinei, Hugo Souza e Kennedy no estádio. Além deles, Otavio e Matheus França também estiveram no local.

Rodinei, aliás, escutou gritos de “volta” de torcedores. O lateral-direito, no radar da Seleção Brasileira, acabou de conquistar o título da Conference League pelo Olympiacos, da Grécia.

Com grito de “volta” de torcedor, Rodinei deixa o Maracanã após a vitória do Grêmio. “Bom, sempre bom”, sobre reencontrar a torcida do Flamengo. : @lucas_bayer_ pic.twitter.com/REyGhN9Q5S — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) June 14, 2024

Aliás, desses, apenas o goleiro Hugo Souza ainda tem vínculo com o Flamengo. Ele disputou a última temporada no Chaves, por empréstimo. Seu contrato com o clube carioca vai até o fim de 2025. O seu futuro no Mais Querido, no entanto, é incerto.

Ex-jogador do Fluminense também esteve no estádio

Além dos ex-jogadores do Flamengo, Marcos Paulo, revelado pelo Fluminense, também esteve no Maracanã. No início do ano, o atleta, atualmente no Atlético de Madrid, esteve no radar do Mais Querido.

