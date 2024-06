Além de Rojas, o Vasco já tem outro desfalque certo para o duelo contra o Cruzeiro, domingo (14), em São Januário. Afinal, o volante Juan Sforza, que entrou ao longo do jogo contra o Palmeiras, levou cartão amarelo – o terceiro da série – e está suspenso.

Ele era um dos seis pendurados do elenco para a partida contra o Verdão, terminada em vitória palmeirense por 2 a 0, na última quinta-feira (13). Lucas Piton, Galdames, Zé Gabriel e Vegetti passaram ilesos e estão aptos, assim, a enfrentar o Cruzeiro. Mateus Carvalho, o outro pendurado da equipe, não foi a campo.

LEIA MAIS: Reforço do Boca Juniors, Medel se despede do Vasco: ‘Foi de corpo e alma’

Titular contra o Flamengo, na estreia de Álvaro Pacheco, Sforza foi reserva no duelo contra o Palmeiras. Ele entrou aos 37′ do primeiro tempo para substituir Rojas, que sofreu uma pancada na cabeça e saiu com suspeita de concussão.

Sem o argentino, Pacheco tem, então, Zé Gabriel, Mateus Carvalho e Hugo Moura à disposição para a posição de volante. Praxedes, que está com uma lesão muscular na coxa direita, ainda não tem volta garantida para o jogo contra o Cruzeiro.

João Victor volta

Por outro lado, o Vasco terá um reforço para domingo. João Victor, expulso de maneira direta diante do Flamengo, na sétima rodada, cumpriu suspensão contra o Palmeiras e estará apto a voltar ao time. A tendência é que ele seja titular, seja na lateral-direita, ou na zaga.

O Vasco enfrenta a Raposa no domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. Em 14º, com apenas seis pontos, o Cruz-Maltino já se vê em situação ruim na competição. A equipe tem a pior defesa, com 19 gols sofridos, e o pior saldo (-12) entre os 20 concorrentes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Suspenso, Sforza desfalca o Vasco contra o Cruzeiro; João Victor volta apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.