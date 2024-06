A Fifa anunciou que a Seleção Brasileira Feminina subiu no ranking da entidade. A divulgação da nova lista foi nesta sexta-feira (14). Trata-se da última antes das Olimpíadas em Paris. O time brasileiro foi para a oitava colocação, com 1.948, 87 pontos. Tal ascensão também ocorreu graças as goleadas por 4 a 0 sobre a Jamaica em amistosos na Arena Pernambuco e Fonte Nova, no começo de junho.

Outro ponto favorável para este cenário foi o movimento de queda que a Holanda sofreu. A seleção europeia deixou as dez melhores colocações, já que caiu para 11º lugar, com 1.936,12 pontos. As Leoas enfrentaram a Finlândia em duas oportunidades pelas Eliminatórias da Eurocopa Feminina, na data Fifa de junho. Assim, conquistaram uma vitória por 1 a 0 como mandante e um empate em 1 a 1 como visitante.

A liderança do ranking continua com a Espanha, a atual campeã mundial, com 2.099,89 pontos. Em seguida, aparece a França, com pontuação de 2.029,52. A disputa do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris ocorrerá entre os dias 25 de julho e 10 de agosto. A Seleção Feminina ntegra o Grupo C ao lado da Espanha, Japão e Nigéria. O seu primeiro adversário será exatamente o time africano. O duelo vai ocorrer no primeiro dia da competição, em Bourdeaux.

Veja o Top10 do ranking feminino da Fifa

1º – Espanha = 2099,89 pontos

2º – França = 2029,52

3º – Inglaterra = 2023,47

4º – Alemanha = 2018,49

5º – Estados Unidos = 2015,95

6º – Suécia = 1995,33

7º – Japão = 1975,97

8º – Canadá = 1951,64

9º – Brasil = 1948,87

10º Coreia do Norte = 1943,66

O post Seleção Feminina sobe no último ranking da Fifa antes das Olimpíadas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.