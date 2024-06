Amigos desde a base, Douglas Luiz exalta parceria com João Gomes na Seleção

A Seleção Brasileira conta, atualmente, com dois meio-campistas que, desde muito jovens, receberam grande expectativa de seus times e torcedores. Douglas Luiz e João Gomes, que jogam no futebol inglês, são amigos desde as divisões de base. Nesta sexta-feira (14), Douglas detalhou a parceria com João, e disse estar sempre na torcida pelo seu companheiro, com quem disputa vaga na Canarinho.

“A relação é muito boa. Conheço o João de muito tempo, desde a época da base, a gente tem o mesmo empresário. Ele é vizinho meu, ele é do Piscinão de Ramos e eu da Nova Holanda. Fico feliz de estar com ele na Seleção, desde menorzinho ele ia para o Flamengo e eu ia para o Vasco. É um cara por quem eu torço muito, tem bom coração, é um cara excelente”, disse Douglas Luiz em coletiva de imprensa.

“Eu mesmo tive uma conversa com o João após o jogo, falei que é uma disputa sadia, ele tem que levantar a cabeça, não vejo como um jogo abaixo, é mais o que o jogo pedia, eu tenho mais saída de bola, o Dorival precisava mais de alguém que tocava a bola do que alguém que pressionava. O Dorival tomou a decisão dele, de acordo com o jogo foi uma decisão boa, entrei, tentei dar o meu melhor, não saímos com o resultado que esperávamos. Falei para o João levantar a cabeça, como disse o Dorival não tem nada decidido, é uma disputa sadia, somos muito amigos e estamos torcendo um pelo outro”, completou.

Preparação para a Copa América

Convocado por Dorival Júnior, Douglas Luiz foi titular no amistoso da Seleção contra o México. Já contra os Estados Unidos, na quarta, ele começou no banco e entrou no segundo tempo, justamente no lugar de João. Assim o jogador do Aston Villa, que está próximo de vestir a camisa da Juventus, falou sobre a preparação para a Copa América.

“Não é questão de responsabilidade e pressão, toda convocação é uma responsabilidade grande vestir a camisa da Seleção. Em questão de responsabilidade, não, mas em questão de querer vencer, entrar para a história, é um algo a mais, você querer vencer e entrar para a história. Mas, com certeza a gente está muito animado para começar essa Copa América. É o começo de uma nova trajetória, um novo treinador, um novo grupo, queremos entrar para a história”, afirmou.

