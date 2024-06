RB Bragantino x Juventude: escalações, arbitragem e onde assistir

RB Bragantino e Juventude se enfrentam neste sábado (15), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes que sonham com posições mais altas na tabela. O Massa Bruta é o sétimo colocado, com 12 pontos, enquanto a equipe Jaconera está na 12° posição, com 10 pontos somados. Assim, um triunfo pode colocar um destes times mais próximos da zona de classificação da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta terá desfalques para este embate. Afinal, Juninho Capixaba e Nathan Mendes receberam o terceiro amarelo na última rodada e estão suspensos. Além disso, o atacante Eduardo Sasha também cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Atlético-MG. Por outro lado, o zagueiro Pedro Henrique se recuperou de um quadro viral e o atacante Vitinho retorna de suspensão. Assim, estão à disposição do técnico Pedro Caixinha.

Como chega o Juventude

Já a equipe Jaconera também terá mudanças. Afinal, o lateral-direito João Lucas cumpriu suspensão na última partida, contra o Vitória e deve retomar a equipe titular. Assim, Gabriel Inocêncio volta para o banco de reservas. O zagueiro Zé Marcos, com dores na coxa, é dúvida. Por fim, o atacante Gabriel Taliari, recuperado de lesão no joelho e desconforto na panturrilha, deve ficar à disposição.

RB BRAGANTINO X JUVENTUDE

Nona rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/06/2024, às 18h30(de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Raul), Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera (Vitinho) e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

JUVENTUDE:Gabriel Vasconcelos; Gabriel Inocêncio, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias.Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post RB Bragantino x Juventude: escalações, arbitragem e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.