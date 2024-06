Polícia da Alemanha prende dois torcedores de Portugal em hotel

Os primeiros episódios extracampo na Alemanha nas vésperas do início da Eurocopa começam a surgir. Além do caso em que houve um acidente de carro, torcedores de Portugal foram presos pelas autoridades da cidade de Gütersloh, na noite da última quinta-feira (13). Isso porque os dois invadiram o hotel em que a delegação lusitana se encontra.

A seleção portuguesa está hospedada no bairro de Marienfeld e chegou à sede provisória exatamente na última quinta-feira. Os jogadores lusitanos foram recepcionados com festa por cerca de cinco mil torcedores. Assim, a polícia alemã argumenta que o motivo da detenção se deve à invasão de propriedade privada das duas pessoas, de 21 anos. Inclusive, eles tentaram dirigir-se à zona reservada aos jogadores e comissão técnica.

Expectativa de Portugal para a disputa da Eurocopa na Alemanha

Nesta edição da Eurocopa na Alemanha, Portugal integra o Grupo F junto com Geórgia, República Tcheca e Turquia. Aliás, a estreia do time lusitano será contra os tchecos, na próxima terça-feira (18), no estádio de Leipizg. O sonho é concretizar o segundo título da competição em nove anos.

A expectativa sobre o elenco é alta, já que essa é considerada uma das melhores gerações com relação a talento em todas as posições. Assim, caracteriza-se como um dos principais candidatos a conquistar o torneio. Uma das principais críticas na última grande competição, a Copa do Mundo do Qatar em 2022, era o treinador Fernando Santos. Afinal, argumentava-se que o comandante não conseguia fazer a equipe render o máximo que a qualidade das peças permitia no papel.

Após a disputa do Mundial, com a eliminação para o Marrocos nas quartas de final, sacramentou a demissão do técnico. Em janeiro do ano passado, houve o anúncio do seu substituto, Roberto Martínez. Internamente, a avaliação do seu trabalho é extremamente positivo até o momento.

