Massacre: Palmeiras faz 10 a 0 no AD Guarulhos, pelo Paulistão Sub-20

O Palmeiras sub-20 não tomou conhecimento do AD Guarulhos, e aplicou uma sonora goleada por 10 a 0, em partida desta sexta-feira (14), pela décima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Essa vitória representa a maior goleada da equipe na história da categoria.

Allan, Daniel, Benedetti, David, Riquelme Fillipi (3x), Arthur, Gilberto e Luis Art marcaram os gols das Crias da Academia. O Palmeiras encerrou a primeira parte do torneio na liderança do grupo 11, com 28 pontos. A equipe somou nove vitórias e um empate, com 44 gols marcados e dois sofridos. Daniel é o artilheiro da equipe no torneio, com seis gols.

Palmeiras agora estará no grupo 19

Na segunda fase, o Verdão integrará o grupo 19, que também inclui o primeiro colocado do grupo 06, o segundo colocado do grupo 04 e o terceiro melhor terceiro colocado geral.

A rodada inicial da próxima etapa do torneio começará na próxima semana.

