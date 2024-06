Ronaldinho Gaúcho diz que vai ‘abandonar’ o Brasil na Copa América

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho está decidido: vai ‘abandonar’ a Canarinho durante a Copa América. Vencedor do torneio em 1999, o ex-jogador afirmou que não vai assistir a nenhum jogo do Brasil na edição atual. E justificou o motivo.

“Não vou assistir a nenhum jogo (do Brasil). (Está) faltando garra, alegria, (está) faltando jogar bem. Então não vou assistir a nenhum jogo. Vou abandonar o Brasil”, disse, em entrevista ao canal Cartoloucos, no Youtube.

“As coisas não estão andando bem. Está faltando garra, entrega, faltando tudo”, acrescentou.

Em contrapartida, Ronaldinho rasgou elogios a Vini Jr, uma das estrelas do time comandado por Dorival Júnior. Para ele, o atacante do Real Madrid merece faturar o prêmio da Bola de Ouro.

“(Vini Jr) merece (ganhar uma Bola de Ouro)”, resumiu.

Ronaldinho Gaúcho, aliás, está disposto a não prestigiar o torneio a ser disputado nos Estados Unidos. Assim, disse que não vai ativar o seu modo torcedor.

“Não (não vou torcer por seleção alguma), não vou assistir a nenhum jogo”, encerrou.

O Brasil está no Grupo D ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica, adversário da estreia no próximo dia 24, em Los Angeles.

