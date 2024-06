Morre José Nilton Soares, pai de Tiquinho, do Botafogo

O jogador e a mãe, Maria do Socorro Santos, planejam fazer o transporte do corpo para Natal, no Rio Grande do Norte, onde o pai morava. O centroavante é de Sousa, na Paraíba, mas eles se mudaram para o estado vizinho quando ele era jovem, pela necessidade de emprego. Ultimamente, José estava no Rio de Janeiro justamente para tratar do câncer.

O camisa 9 não treinou nesta sexta-feira e, inclusive, pode ficar fora da atividade deste sábado. Ele não tem presença garantida contra o Grêmio, no próximo jogo, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

