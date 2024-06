Jamaica divulga convocação com nome que não estará na Copa América

A seleção da Jamaica entrou no grupo de participantes da Copa América que divulgaram a sua lista de convocados. Os comandados do treinador islandês Heimir Hallgrímsson estão no Grupo B onde enfrentam México, Equador e Venezuela.

Diferente das seleções sul-americanas, por exemplo, os Reggae Boyz chegam para a competição em ritmo de disputa oficial. Isso porque duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 foram encaixadas na Data Fifa de junho. Nesse ínterim, a Jamaica teve 100% de aproveitamento ao bater República Dominicana, por 1 a 0, e Dominica, com o placar de 3 a 2.

Curiosamente, um dos nomes que consta na divulgação oficial da Federação de Futebol da Jamaica (JFF) não vai estar na competição continental. O atacante Leon Bailey, do Aston Villa (Inglaterra), teve sua ausência oficializada pelo pai e empresário, Craig Butler, em entrevista para a emissora jamaicana CVM. A justificativa foi “por motivos de saúde mental e para passar tempo com a família”.

Veja a convocação da Jamaica para a Copa América

Goleiros: Andre Blake (Philadelphia Union – Estados Unidos); Coniah Boyce-Clarke (Reading – Inglaterra), Jahmali White (El Paso Locomotive – Estados Unidos) e Shaquan Davis (Mount Pleasant);

Defensores: Amari’i Bell (Luton Town – Inglaterra), Dexter Lembikisa (Wolverhampton – Inglaterra), Damion Lowe (Philadelphia Union – Estados Unidos), Di’Shon Bernard (Sheffield Wednesday – Inglaterra), Ethan Pinnock (Brentford – Inglaterra), Greg Leigh (Oxford United – Inglaterra), Jon Bell (Seattle Sounders – Estados Unidos), Michael Hector (Charlton – Inglaterra), Richard King (Cavalier), Wesley Harding (Millwall – Inglaterra),

Meio-campistas: Alex Marshall (Portmore United), Bobby De Cordova-Reid (Fulham – Inglaterra), Joel Latibeaudiere (Coventry City – Inglaterra), Karoy Anderson (Charlton – Inglaterra), Kasey Palmer (Coventry City – Inglaterra) e Kevon Lambert (San Antonio FC – Estados Unidos);

Atacantes: Demarai Gray (Al-Ettifaq – Arábia Saudita), Kaheim Dixon (Arnett Gardens), Michail Antonio (West Ham – Inglaterra), Renaldo Cephas (Ankaraguçu – Turquia) e Shamari Nicholson (Clermont – França).

